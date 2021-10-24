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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Карпатах выпал снег, а дневная температура опустилась до -6°

В Карпатах выпал снег, а дневная температура опустилась до -6°

В воскресенье, 24 октября, в Карпатских горах зафиксировали температуру воздуха ниже -1 градуса по Цельсию. В то же время горные вершины осыпало снегом.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным поисково-спасательного поста, по состоянию на утро 24 октября, на горе Поп Иван (Черногора) столбики термометра опустились до -6 градусов.

На горной вершине наблюдается юго-западный ветер со скоростью 3 м/с. Погодные условия — облачно с прояснениями.

По данным Укргидрометцентра, с понедельника, 25 октября, на территории Украины ожидается значительное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.

Столбики термометра в Украине днем ​​будут держаться преимущественно на уровне от +7 до +9 градусов по Цельсию. Ночная температура будет значительно холоднее — местами от -1 до -3 градусов.

Несмотря на значительное похолодание, ожидается солнечная погода без дождей или осадков. Скорость ветра — от 3 до 8 м/с.

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Фото: Pexels

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