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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Карпатах випав сніг, а денна температура опустилася до -6°

У Карпатах випав сніг, а денна температура опустилася до -6°

У неділю, 24 жовтня, у Карпатських горах зафіксували температуру повітря нижче -1 градуса за Цельсієм. Водночас гірські вершини осипало снігом.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними пошуково-рятувального посту, станом на ранок 24 жовтня, на горі Піп Іван (Чорногора) стовпчики термометра опустилися до -6 градусів.

На гірській вершині спостерігається південно-західний вітер зі швидкістю 3 м/с. Погодні умови – хмарно з проясненням.

За даними Укргідрометцентру, з понеділка, 25 жовтня, на території України очікується значне похолодання через переміщення арктичної повітряної маси.

Стовпчики термометра в Україні вдень триматимуться переважно на рівні від +7 до +9 градусів за Цельсієм. Нічна температура буде значно холоднішою – подекуди від -1 до -3 градусів.

Попри значне похолодання, очікується сонячна погода без дощів чи опадів. Швидкість вітру – від 3 до 8 м/с.

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Фото: Pexels

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