Данілов назвав регіони, де зафіксовано найбільше випадків мутації штаму Дельта

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав регіони, де зафіксовано найбільше випадків нової мутації штаму коронавірусу Дельта.

– Наші науковці закінчили дослідження і ми маємо на сьогодні підтвердження, що та мутація Дельти, що почалася з Великої Британії, сьогодні вже є на території нашої країни…

Йдеться про західну Україну, а саме Львів та Тернопіль. Також Данілов заявив що мутація штаму починає “залазити до Києва”. Про це секретар РНБО повідомив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Це хвороба, яку не можна побачити, але її легко потім можна відчути… Скажіть, будь ласка, що ще потрібно зробити, щоб люди усвідомили – або вони вакцинуються, або відправляються на кладовище?

Нова мутація штаму коронавірусу Дельта вважається заразнішою та смертоноснішою. Її вперше виявили у липні у Великій Британії, після того кількість випадків почала зростати.

Науковці назвали нову мутацію AY.4.2, вони ретельно вивчають її особливості, але поки сказати, що вона призводить до більш складного перебігу хвороби, не можуть.

Детальніше про нову мутацію штаму коронавірусу Дельта читайте у матеріалі.