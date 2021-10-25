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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Киеве невакцинированным могут запретить пользоваться транспортом

карантин, київ, транспорт, коронавірус, автобус, тролейбус

В случае перехода Киева в красную зону вакцинированные граждане смогут пользоваться коммунальным транспортом в обычном режиме, по другим — решения пока нет.

Об этом заявила на брифинге заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

— Прежде всего будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но мы понимаем, что вакцинированы в приоритете, — подчеркнула она.

В конце прошлой недели мэр Киева Виталий Кличко обнародовал перечень ограничений, которые ждут столицу в случае перехода в красную зону.

Он тогда сказал, что общественный транспорт будет работать в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не больше, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Полный список ограничений в случае введения красной зоны в Киеве смотрите в материале.

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Источник: УНН

Фото: Depositphotos

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