У разі переходу Києва до червоної зони вакциновані громадяни зможуть користуватися комунальним транспортом у звичному режимі, щодо інших – рішення поки що немає.

Про це заяивла на брифінгу заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

– Передусім перевозитимуть вакцинованих, але ми ще чекаємо роз’яснень від центральної влади, як це має бути. Але ми розуміємо, що вакциновані в пріоритеті, – наголосила вона.

Наприкінці минулого тижня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив перелік обмежень, які чекають на столицю у разі переходу до червоної зони.

Він тоді сказав, що громадський транспорт працюватиме у звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Повний перелік обмежень в разі введення червоної зони в Києві дивіться в матеріалі.