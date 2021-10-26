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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

46 медучреждений, 13 школ, 562 км дорог: Зеленский назвал результаты Большой стройки на Закарпатье

Велике будівництво

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах программы инфраструктурного развития Большая стройка на Закарпатье. За два года в области построили с нуля и реконструировали десятки объектов социальной инфраструктуры и сотни километров дорог.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook.

— Это край, где расположен географический центр Европы и который имеет потенциал, чтобы стать еще и ее инфраструктурным центром, — подчеркнул глава государства.

С конца октября 2019 года на Закарпатье реконструировали и построили 46 лечебных учреждений. Согласно стандартам, каждое модернизированное заведение получило новейшее медицинское оборудование.

Также в рамках программы президента на Закарпатье построили и отремонтировали 13 школ и детских садов.

Велике будівництво
Велике будівництво
46 медучреждений, 13 школ, 562 км дорог: Зеленский назвал результаты Большой стройки на Закарпатье
Велике будівництво
Велике будівництво
46 медучреждений, 13 школ, 562 км дорог: Зеленский назвал результаты Большой стройки на Закарпатье
46 медучреждений, 13 школ, 562 км дорог: Зеленский назвал результаты Большой стройки на Закарпатье / 3 фотографии

Что касается восстановления дорожной инфраструктуры — за два года в области отремонтировали 562 км дорог.

— Новые дороги, больницы, школы, садики, стадионы, бассейны, ЦНАПы, культурные объекты и многое другое – результат, на котором мы не собираемся останавливаться. И для меня очень важно, чтобы его чувствовал каждый регион – на западе и на востоке, на юге, севере и в центре нашей прекрасной Украины, — подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский главной целью программы Большая стройка назвал создание качественной инфраструктуры, которая наиболее ярко демонстрирует отношение государства к своим гражданам.

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