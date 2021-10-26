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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив предлагает публично наказывать вандалов

вандалізм франківськ

Вандалов, которые портят имущество Ивано-Франковска, предлагают наказывать розгами посреди площади. С таким необычным предложением выступил мэр города Руслан Марцинкив.

Он рассказал, что на днях в сети появилось видео, как два молодых парня разбили фонари на улице Низовой и летнюю площадку одного из заведений возле Ратуши. Мэр убежден, что показательное наказание – самое эффективное.

– Я думаю, хулиганов нужно наказать. Быстро и показательно. Вообще я бы в Уголовный кодекс внес изменения, чтобы одним из видов наказания было надавать буков (бук – палка, розги. – Ред.) посреди площади. Делаешь плохо – показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы эффективнее всего, — написал он в Facebook.

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив предлагает публично наказывать вандалов

По словам Руслана Марцинкива, злоумышленников разыскали, а полиция открыла уголовное производство по ст. 296 УК – хулиганство.

Мэр города рассказал, что парень, разбивающий фонари, уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат.

На днях под Киевом вандалы изуродовали памятник жертвам Холокоста. Инцидент произошел в городе Василькове.

Вандалы повредили мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста. Теперь злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.

Фото: Руслан Марцинков

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