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Вікторія Гірко |

Мер Івано-Франківська Марцінків пропонує привселюдно карати вандалів

вандалізм франківськ

Вандалів, які псують майно Івано-Франківська, пропонують карати різками посеред площі. З такою незвичною пропозицією виступив мер міста Руслан Марцінків.

Міський голова розповів, що днями у мережі з’явилося відео, як два молодих хлопці розтрощили ліхтарі на вулиці Низовій та літній майданчик одного із закладів біля Ратуші. Він переконаний, що показове покарання – найефективніше.

– Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі я би до Кримінального кодексу вніс зміни, щоб одним із видів покарання було надавати буків (бук – палиця, різка. – Ред.) серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше, – написав він у Facebook.

Мер Івано-Франківська Марцінків пропонує привселюдно карати вандалів

За словами Руслана Марцінківа, зловмисників розшукали, а поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 ККУ – хуліганство.

Мер міста розповів, що хлопець, який трощив ліхтарі, ухилявся від військової служби, тому його передали у військкомат.

Днями під Києвом вандали понівечили пам’ятник жертвам Голокосту. Інцидент стався у місті Васильків.

Вандали пошкодили меморіальну табличку біля пам’ятника жертвам Голокосту. Тепер зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Фото: Руслан Марцінків

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