В Україні уже найближчим часом повинен запрацювати повноцінний реєстр зброї, яка перебуває в обігу на території нашої держави.

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час наради в Офісі генпрокурора, такий реєстр зброї повинен з’явитися до кінця 2021 року, максимум на початку наступного.

Очільник МВС вважає, що поява реєстру посилить регулювання обігу зброї в Україні.

– Якщо ми говоримо про обіг зброї, то одне з найбільших питань, яке залишається сьогодні, це законодавче регулювання обігу зброї… За ініціативи МВС до кінця цього року – максимум початку наступного в Україні має запрацювати реєстр зброї. Повноцінний реєстр зброї, який, на жаль, не був створений за 30 років незалежності, – наголосив Монастирський.

Він закликав до кінця року ухвалити у Верховній Раді хоча б у першому читанні закон про обіг зброї.

Міністр розповів, що зараз в Україні, крім вогнепальної, є також багато травматичної, стартової зброї, обіг якої не врегульовано.

– Є багато випадків з перероблення такої зброї на ту, яка може бути бойовою. І ця проблема набуває з року на рік все більшого характеру… Крім того, ми працюємо і над тим, щоб травматична зброя вироблялась таким чином, щоб вона не могла бути переробленою в бойову зброю, — додав Монастирський.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко, своєю чергою, зазначив, що для переправлення зброї почали використовувати поштові відправлення.

– Люди безперешкодно пересилають як боєприпаси, так і запчастини до зброї, – заявив він.

Крім того, за словами Клименка, існує проблема зі збутом зброї та боєприпасів військовослужбовцями, які вивозять їх із зони бойових дій на Донбасі.

На початку березня 2021 року у Верховній Раді розглядали законопроект про легалізацію короткоствольної зброї (№4335). Тоді за нього проголосували 88 народних депутатів з 226 необхідних.

Документом носіння вогнепальної зброї заборонялося, крім випадків, передбачених законами. Передбачалося, що придбати зброю зможуть тільки фізичні та юридичні особи, які повинні бути дієздатними, мати громадянство України, не мати медичних протипоказань.

Українці до надання законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю ставляться насторожено. Згідно з лютневим соціологічним опитуванням, ініціативу підтримали лише 23% громадян, а проти неї висловилися 75%.