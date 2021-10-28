В ноябре цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут несколько вырасти. Однако кардинального повышения стоимости горючего не ожидается.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал директор украинской Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Он напомнил, что цены на горючее сейчас регулируются государством. Так, в мае Кабинет министров ввел временное государственное регулирование цен на бензин и дизель на период действия карантина в Украине.

Речь идет о граничных уровнях торговой надбавки к средней стоимости 1 литра дизельного топлива – не более 7 грн/литр, а также 1 литра бензина – не выше 5 грн/литр.

Среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива и автомобильного бензина трижды в месяц публикует Министерство экономики на основании расчетов НАК Нафтогаз Украины. Отталкиваясь от этих показателей, украинские АЗС могут устанавливать свою наценку на горючее.

Согласно последнему обновлению, обнародованному 22 октября, средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составила 25,07 грн, а 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm – 28,20 грн.

По сравнению с серединой октября стоимость литра дизтоплива подорожала на 72 копейки, а бензина – на 63 копейки.

С учетом установленных Кабмином предельных надбавок, стоимость бензина на АЗС в Украине сейчас не может превышать 33,20 грн за 1 литр, а дизельного топлива – 32,07 грн за литр.

Именно с такими предельными ценами Украина и встретит ноябрь.

Например, по состоянию на 27 октября средняя стоимость бензина марки А-95 на АЗС нашей страны составила 31,70 грн/л, бензина марки А-92 – 30,80 грн/л, а дизтоплива – 30,60 грн/л.

Однако уже в начале ноября ожидается следующее обновление средней стоимости дизеля и бензина от Минэкономики. И, как прогнозирует Сергей Куюн, цены на горючее вырастут в среднем на 30-40 копеек.

– У нас сейчас рынок работает в режиме государственного регулирования. Мы знаем эту формулу, она открыта. Мы моделируем, что может быть, и видим, что в принципе 30-40 копеек цена прибавит в начале ноября. То есть будет рост: 30-40 копеек будет точно, – подчеркнул эксперт.

Куюн уточнил, что речь идет о росте как стоимости бензина, так и дизтоплива.

В то же время эксперт отметил, что ситуация на рынке нефтепродуктов сейчас более или менее стабилизировалась, а потому кардинального скачка цен на горючее не ожидается.

– Мы видим, что, к счастью, нет таких галопирующих темпов роста цен на нефть. Да, они потихоньку ползут вверх, но, во-первых, не очень быстро, а во-вторых – не каждый день. Действительно, за последний месяц цена выросла где-то с $76-77 до $86 долларов за баррель. При этом сегодня цена на нефтепродукты немного упала даже в мире. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась. И не исключено, что на этом рост прекратится. Мы не видим, чтобы была какая-то устоявшаяся тенденция, чтобы каждый день росло, — рассказал Сергей Куюн.

Эксперт объяснил, что нефтяной рынок находится под давлением событий на рынке природного газа (поскольку нефть и нефтепродукты являются альтернативой газу, цены на который сейчас ощутимо выросли). Куюн прогнозирует, что если ситуация на газовом рынке стабилизируется, котировки цен на нефть могут даже снизиться (что скажется на стоимости бензина).

– Все ждут решения вопроса природного газа, этого искусственного увеличения цены со стороны России. Я думаю, что если цена на газ упадет, она потянет за собой и цену на нефть. Не исключено, что это произойдет и в ноябре, посмотрим. Я не думаю, что это будет такое глобальное падение, но хотя бы вернется в коридор 70-80 долларов, более или менее комфортный для потребителей, — заявил эксперт.

Введенное Кабмином регулирование максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается топлива класса премиум. То есть действие документа распространяется только на бензин марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

Источник: Кабинет министров, Минэкономики