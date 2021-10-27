На Ровенщине начал свою работу Центр технологий на автомобильном транспорте Север, созданный на базе Высшего профессионального училища №22.

В открытии центра помог грант Международной организации труда в рамках проекта Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине, финансируемого датским правительством.

В центре будут готовить специалистов в области профессий Рихтовщик кузовов и Мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств.

Благодаря финансированию датского правительства в тренинговый центр было закуплено новое профессиональное оборудование.

Обучение продлится два года. Есть две формы обучения — за средства государственного бюджета (бюджет) и за средства физических и юридических лиц (контракт). Именно новое оснащение в центре создаст все условия для того, чтобы обучение соответствовало требованиям работодателей. Выпускники училища на базе знаний и практических навыков в будущем смогут создать собственный бизнес.

Согласно данным порталов по поиску работы, средняя зарплата автомеханика по Украине достигает от 20 тыс. грн до 30 тыс. грн. Автослесари в среднем получают так же. В Киеве их ценник больше — около 60 тыс. грн.

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль поблагодарил правительство Дании и международную организацию труда, отметив, что благодаря им ученики будут практиковаться на новом оборудовании.

— Это заведение является продолжением нашей философии поднятия рейтинга профессиональной профессии. Ведь экономику области создают именно рабочие профессии. Сейчас 41% учащихся выбирают профессиональное образование. Это самый высокий показатель в Украине, — заявил Виталий Коваль.

Международная организация труда закупила оборудование для центра на сумму 3 млн грн ($110 тыс.). Высшее профессиональное училище №22 инвестировало в создание центра около 800 тыс. грн, Сарненский горсовет – 500 тыс. грн.

Среди оборудования появились газоанализаторы, установки для проверки свечей зажигания, дымогенераторы, балансировочные, шиномантажные стенды, диагностические сканеры, дископравильные станки, приборы для регулирования света фар, стенды для диагностики форсунок и другая техника, необходимая для обучения автослесарей и автомехаников.

Национальный координатор МОТ в Украине Сергей Савчук отметил, что сейчас организация внедряет ряд подобных пилотных проектов, и два из них — в Ровенской области: Сарнах и Млынивском.

— Наше сотрудничество со сферой занятости в Сарнах демонстрирует, каким образом проект может работать в Украине. Убежден, что сюда будут приезжать другие международные партнеры и знакомиться с вашим опытом. Приятно, что нам удалось в сотрудничестве с правительством Дании развернуть мощный проект, который бы способствовал решению задач по обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами, — говорит Сергей Савчук.

По словам директора департамента образования и науки Ровенской ОГА Петра Коржевского, люди, которые будут учиться в учебно-практическом центре, не только получат профессию, но и впоследствии смогут начать собственный бизнес.

— Большая идея проекта – найти людей, которые хотят изменить свою жизнь, выбрать профессию, научиться формировать бизнес-план и получить на это средства. За эти средства купить соответствующее оборудование, зарегистрироваться предпринимателем и создать свой бизнес. Двери этого заведения открыты для всех людей области, которые учатся и учат данной профессии. Центр имеет качественное технологическое оборудование, которое ничем не уступает аналогам, — отметил Петр Коржевский.

Руководитель проекта МОТ, поддержавший открытие тренингового центра, старший технический советник Джемал Ходжич рассказал, что открытие центра осуществляется в рамках деятельности местного партнерства занятости, инициированного МОТ.

Такая инициатива призвана поддержать местные рынки труда и планируется к утверждению Министерством экономики Украины на национальном уровне уже в ближайшее время.

— Это, собственно, будущее для Украины – когда местные заинтересованные стороны объединяют свои усилия для решения проблем на местном рынке труда. Конечно, для решения образовательных проблем местным учреждениям образования следует обновлять образовательные программы и обучать навыкам, которые отвечают потребностям работодателей на этом рынке труда, — констатировал Джемал Ходжич.

Директор областного центра занятости Ровенской области Иван Ткачук рассказал, что сейчас в местные партнерства занятости в Ровенской области входят Млынивская и Сарненська общины, департамент образования Ровенской ОГА, общественные организации, работодатели и служба занятости.

На базе вновь созданного центра будет также осуществляться переобучение специалистов.

Заместитель Сарненского городского головы Иван Назарец поблагодарил МОТ и правительство Дании за поддержку, и выразил надежду на прирост предпринимательства в городе благодаря открытию тренингового центра для автослесарей и автомехаников.

Назарец надеется, что открытие центра сможет остановить отток ключевых кадров за границу.