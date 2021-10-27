На Рівненщині почав свою роботу Центр технологій на автомобільному транспорті Північ, створений на базі Вищого професійного училища №22.

У відкритті центру допоміг грант Міжнародної організації праці в межах проекту Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні, фінансованого данським урядом.

У центрі готуватимуть спеціалістів в області професій Рихтувальник кузовів і Майстер із діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів.

Завдяки фінансуванню данського уряду у тренінговий центр було закуплено нове професійне обладнання.

Навчання триватиме два роки. Є дві форми навчання – за кошти державного бюджету (бюджет) та за кошти фізичних і юридичних осіб (контракт). Саме нове оснащення у центрі створить всі умови для того, щоб навчання відповідало вимогам роботодавців. Випускники училища на базі знань та практичних навичок у майбутньому зможуть створити власний бізнес.

За даними порталів із пошуку роботи, середня зарплата автомеханіка в Україні сягає від 20 тис. грн до 30 тис. грн. Автослюсарі в середньому отримують так само. У Києві їхній цінник більший – близько 60 тис. грн.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль подякував уряду Данії та Міжнародній організації праці, зазначивши, що завдяки їм учні практикуватимуться на новому обладнанні.

– Цей заклад є продовженням нашої філософії підняття рейтингу фахової професії. Адже економіку області створюють саме робітничі професії. Наразі 41% учнів обирають професійну освіту. Це найвищий показник в Україні, – зауважив Віталій Коваль.

Міжнародна організація праці закупила обладнання для центру на суму 3 млн грн ($110 тис.). Вище професійне училище №22 інвестувало у створення центру близько 800 тис. грн, Сарненська міськрада – 500 тис. грн.

Серед обладнання з’явились газоаналізатори, установки для перевірки свічок запалювання, димогенератори, балансувальні верстати, шиномантажні стенди, діагностичні сканери, дископравні верстати, прилади для вирівнювання світла фар, стенди для діагностики форсунок та інша техніка, необхідна для навчання автослюсарів та автомеханіків.

Національний координатор МОП в Україні Сергій Савчук зауважив, що наразі організація впроваджує низку подібних пілотних проектів, і два із них – у Рівненській області: Сарнах і Млинові.

– Наша співпраця із сферою зайнятості в Сарнах демонструє, яким чином проект може працювати в Україні. Переконаний, що сюди будуть приїжджати інші міжнародні партнери та знайомитися з вашим досвідом. Приємно, що нам вдалося у співпраці з урядом Данії розгорнути потужний проект, який би сприяв вирішенню завдань із забезпечення ринку праці України кваліфікованими кадрами, – каже Сергій Савчук.

За словами директора департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петра Коржевського, люди, які навчатимуться у навчально-практичному центрі, не лише отримають професію, а й згодом зможуть започаткувати власний бізнес.

– Велика ідея проекту – знайти людей, які хочуть змінити своє життя, обрати професію, навчитися формувати бізнес-план та отримати на це кошти. За ці кошти купити відповідне обладнання, зареєструватися підприємцем і створити свій бізнес. Двері цього закладу відкриті для всіх людей області, які навчаються і вчать даній професії. Центр має якісне технологічне обладнання, яке нічим не поступається аналогам, – зазначив Петро Коржевський.

Керівник проекту МОП, що підтримав відкриття тренінгового центру, старший технічний радник Джемал Ходжіч розповів, що відкриття центру здійснюється у межах діяльності місцевого партнерства зайнятості, ініційованого МОП.

Така ініціатива покликана підтримати місцеві ринки праці та планується до затвердження Міністерством економіки України на національному рівні вже найближчим часом.

– Це, власне, майбутнє для України – коли місцеві зацікавлені сторони об’єднують свої зусилля для вирішення проблем на місцевому ринку праці. Звісно, для вирішення освітніх проблем місцевим закладам освіти слід оновлювати освітні програми та навчати навичкам, які відповідають потребам роботодавців на цьому ринку праці, – зауважив Джемал Ходжіч.

Директор обласного центру зайнятості Рівненської області Іван Ткачук розповів, що наразі до місцевого партнерства зайнятості у Рівненській області входять Млинівська і Сарненська громади, департамент освіти Рівненської ОДА, громадські організації, роботодавці та служба зайнятості.

На базі новоствореного центру буде також здійснюватись перенавчання спеціалістів.

Заступник Сарненського міського голови Іван Назарець подякував МОП та уряду Данії за підтримку, і висловив сподівання на приріст підприємництва у місті завдяки відкриттю тренінгового центру для автослюсарів та автомеханіків.

Назарець сподівається, що відкриття центру зможе зупинити відтік ключових кадрів за кордон.