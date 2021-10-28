Нещодавно в Україні з’явився фейковий додаток Дія, завдяки якому правопорушники могли вкрасти дані своїх користувачів. Застосунок міг отримати доступ до банківських карток та інформації на мобільному пристрої.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік. За його словами, цей додаток пропонували дітям та підліткам для підроблення паспортів.

Він наголосив, що фейковий додаток оформлений за подібним дизайном, однак він не має нічого спільного зі справжньою Дією. Водночас застосунок-підробка не може підключитися до реєстру реальних документів.

– Застосунок отримує доступ до банківських даних, інформації в телефоні, починаючи від повідомлень та дзвінків, – розповів Банік.

Крім того, за використання фальшивого документу в фейковому додатку, зокрема, для купівлі алкоголю чи сигарет, можна отримати штраф до 34 тис. грн чи умовний термін.

За словами Баніка, документи в додатку Дія визначені як повноцінні аналоги паспортів, тож на нього поширюється таке ж покарання за підроблення документів.

Напередодні правоохоронці з’ясували, що фейковий додаток Дія розробив житель Запорізької області.