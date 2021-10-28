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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

В Украине запрещено отключать газ школам и больницам до конца отопительного сезона – Шмыгаль

денис шмигаль кабмін

До конца отопительного сезона в Украине запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам и больницам.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

– До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом, — подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что, несмотря на мировой энергетический кризис, у Украины есть достаточно ресурсов, чтобы пройти эту зиму. По словам премьера, сейчас более 70% жилых домов в Украине уже подключены к теплу.

– И мы ожидаем, что к началу ноября эта цифра будет составлять 100%, — добавил Шмыгаль.

22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Кабмину поручили в трехдневный срок принять меры по бесперебойной, без права отключения, поставке газа бытовым и другим потребителям до конца отопительного сезона.

Между тем, Кабмин согласовал решение, согласно которому компания Нафтогаз Трейдинг будет поставлять природный газ медицинским учреждениям государственной и коммунальной собственности на условиях бюджетных организаций.

Фото: Правительственный портал

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