До кінця опалювального сезону в Україні заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам та лікарням.

Про це розповів сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об’єктам соціальної інфраструктури. Це означатиме, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом, – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що, попри світову енергетичну кризу, Україна має достатньо ресурсів, щоб пройти цю зиму. За словами прем’єра, зараз понад 70% житлових будинків в Україні вже підключені до тепла

– І ми очікуємо, що на початок листопада ця цифра складатиме 100%, – додав Шмигаль

22 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Кабміну доручили в триденний термін вжити заходів щодо безперебійного, без права відключення, постачання газу побутовим та іншим споживачам до кінця опалювального сезону.

Тим часом Кабмін погодив рішення, згідно з яким компанія Нафтогаз Трейдинг постачатиме природний газ медичним закладам державної та комунальної власності на умовах бюджетних організацій.