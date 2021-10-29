В билетах на поезда Укрзализныци время отправления и прибытия поездов с 31 октября указано с учетом перехода на зимнее время.

Стрелки часов переведут на час назад в 04.00 по киевскому времени в воскресенье.

– В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже исправленный график движения пассажирских и пригородных поездов. Путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и вовремя перевести часы, – объясняют в пресс-службе Укрзализныци.

Как объясняют представители национального перевозчика, все изменения заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте Укрзализныци.

Переход на зимнее и летнее время в Украине происходит в соответствии с постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 О порядке исчисления времени на территории Украины.

В марте 2021 года Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект №4201 Об исчислении времени в Украине, которым должна была отменить переход на летнее время. За проголосовали лишь 212 народных депутатов.

Инициатор законопроекта, нынешний спикер парламента Руслан Стефанчук предложил не переводить часы дважды в год – в последнее воскресенье марта и октября, а установить единое время на всей территории – Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2).

18 октября глава Верховной Рады анонсировал, что депутаты вернутся к дискуссии этого вопроса зимой.

Джерело: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця