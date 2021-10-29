У квитках на поїзди Укрзалізниці час відправлення та прибуття поїздів із 31 жовтня вказаний з урахуванням переходу на зимовий час.

Стрілки годинника переведуть на годину назад о 04.00 за київським часом у неділю.

– У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже виправлений графік руху пасажирських та приміських поїздів. Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно перевести годинники, – пояснюють у прес-службі Укрзалізниці.

Як пояснюють представники національного перевізника, усі зміни заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Із графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті Укрзалізниці.

Перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року №509 Про порядок обчислення часу на території України.

У березні 2021 року Верховна Рада не змогла ухвалити в другому читанні законопроект №4201 Про обчислення часу в Україні, яким мала скасувати перехід на літній час. За проголосували лише 212 народних депутатів.

Ініціатор законопроекту, теперішній спікер парламенту Руслан Стефанчук пропонує не переводити годинники двічі на рік – в останню неділю березня та жовтня, а встановити єдиний час на всій території – Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2).

18 жовтня голова Верховної Ради анонсував, що депутати повернуться до дискусії цього питання взимку.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця