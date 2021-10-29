У Дії з’явиться можливість реєстрації призовників та військовозобов’язаних

У мобільному додатку та веб-порталі Дія з’являться нові функції. Зокрема, йдеться про електронні послуги (сервіси) громадян щодо виконання ними військових обов’язків.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран. За його словами, вже закладено принципи цифровізації процесів військового обліку на рівні місцевих центрів комплектування та у системі держави.

Очільник Міноборони зазначив, що йдеться про інформацію щодо людей, яка зберігається в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У короткостроковій перспективі замість паперового документа з’явиться унікальний Military ID-номер, який формуватиметься під час внесення даних громадянина до реєстру. За словами Тарана, він не повторюватиметься з іншими людьми.

Проект електронного центру комплектування та соціальної підтримки планують реалізувати протягом 2022-2023 років.

За допомогою сервісу українці зможуть в онлайн-режимі змінити місце реєстрації або переглянути інформацію про включення до реєстру та дані в ньому.

За словами Тарана, уряд розробляє спільний документ Міноборони та Мінцифри, який визначить порядок обміну даними між мобільним додатком Дія та реєстром.

Фото: Мінцифри