С 30 октября на территории Ивано-Франковской области начала действовать красная зона. Поэтому полицейские патрули вышли проверять, как жители и бизнес соблюдают правила карантина.

Так, в курортном городе Яремче с самого утра проверяют наличие Covid-сертификатов у продавцов. Также патрульные следят за тем, чтобы все люди на рынке находились в защитных масках.

Продавцы, не имеющие сертификата о вакцинации, просто оставляют свои торговые палатки с продукцией или временно их закрывают. Со своей стороны полицейские обещают дождаться беглецов и составить протоколы со штрафами за нарушение правил карантина.

По состоянию на 30 октября в красную зону карантина входят 15 областей Украины, в том числе Ивано-Франковская.

Согласно ограничениям красной зоны, запрещается работа непродовольственных рынков и магазинов, ТРЦ, кафе, ресторанов, кино, театров, фитнес-центров, бассейнов, если у работников и посетителей нет зеленого Cоvid-сертификата (о получении двух доз вакцины).

В случае отсутствия соответствующего документа заведения общественного питания могут работать по адресной доставке и навынос, салонам красоты — по предварительной записи, финансовые учреждения, почта, заправки, медицинские и ветеринарные учреждения — с соблюдением дистанции.

Также граждане должны соблюдать масочный режим, в частности, носить защитные маски или респираторы.

Фото: Патрульная полиция Украины