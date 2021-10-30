З 30 жовтня на території Івано-Франківської області почала діяти червона зона. Тому поліцейські патрулі вийшли перевіряти, як жителі і бізнес дотримуються правил карантину.

Так, у курортному місті Яремче від самого ранку перевіряють наявність Covid-сертифікатів у продавців. Також патрульні стежать за тим, щоб усі люди на ринку були в захисних масках.

Продавці, які не мають сертифіката про вакцинацію просто залишають свої торгові ятки з продукцією або тимчасово їх зачиняють. Зі свого боку поліцейські обіцяють дочекатися втікачів і скласти протоколи зі штрафами за порушення правил карантину.

Станом на 30 жовтня до червоної зони карантину входять 15 областей України, серед них – Івано-Франківська.

Відповідно до обмежень червоної зони, забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, ТРЦ, кафе, ресторанів, кіно, театрів, фітнес-центрів, басейнів, якщо у працівників та відвідувачів немає зеленого Cоvid-сертифіката (про отримання двох доз вакцини).

У разі відсутності відповідного документа заклади громадського харчування можуть працювати за адресною доставкою та навинос, салони краси – за попереднім записом, фінансові установи, пошта, заправки, медичні та ветеринарні заклади – з дотриманням дистанції.

Також громадяни повинні дотримуватися маскового режиму, зокрема, носити захисні маски чи респіратори.

Фото: Патрульна поліція України