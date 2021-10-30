В конце октября цены на газ в Европе после резкого роста начали несколько снижаться. Повлияло на это то, что президент РФ Владимир Путин поручил российскому газовому монополисту Газпрому закачивать голубое топливо в европейские хранилища.

Так, только за сутки цена ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF, по данным биржи ICE Futures, снизилась с более чем $1 тыс. до $945 за 1 тыс. куб. м.

Однако, несмотря на это, эксперты утверждают: украинская промышленность не выдержит цены на газ на уровне 30 грн за 1 куб. м. Так, некоторые предприятия уже остановили работу или сократили производство.

Некоторым украинцам может казаться, что они защищены от подорожания голубого топлива фиксированной ценой, однако это не так.

Не следует забывать, что 60-70% себестоимости тарифов на отопление и горячую воду формируют цены на газ. А цены на продукцию растут даже в тех отраслях, где затраты газа достаточно умеренные. Поэтому после подорожания газа граждане все равно заплатят больше за другие товары и услуги.

Откуда ждать подорожания и почему оно неизбежно, Фактам ICTV рассказали кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский и экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Продукты, которые подорожают

Перечень продуктов, которые подорожают, – очень широк, утверждают эксперты.

– Элеваторы, например, не могут качественно просушивать зерно, потому что для этого нужен газ, цены на который – космические. Это может сказаться как на качестве самого зерна, так и на цене хранения. Соответственно цена хранения будет закладываться в цену реализации этого зерна зимой, – объясняет Алексей Кущ.

Из-за подорожания газа бешено подскочат цены на химические удобрения. Поэтому аграрии будут закладывать стоимость этих химических удобрений в цену реализации продукции.

Из зерна с использованием газа изготавливают комбикорма, которыми потом кормят птицу и крупный рогатый скот.

Не лучше ситуация и с хлебом, поскольку хлебозаводы также используют газ во время производства.

– Очень существенные перетоки на мировых сырьевых рынках между ценами на энергоресурсы и сельхозсырьем, особенно технических культур, из которых можно изготавливать биотопливо, – говорит Алексей Кущ.

Речь идет о сахаросодержащих культурах (кукурузе, пшенице), из которых можно изготавливать биоэтанол, и маслоемких (подсолнечнике), из которых изготавливают биодизель.

– Чем более ископаемыми являются энергетические ресурсы, тем большим является спрос на органическое топливо. Из-за этого растет цена биодизеля и биоэтанола. Поэтому сплошные перетоки еще больше повышают цену на сахар, масло и зерно. И, соответственно, мы видим это на ценниках в магазинах, – объясняет Алексей Кущ.

Не стоит забывать, отмечает экономист, что природный газ является топливом для значительного количества автомобилей, которые перевозят грузы. А это также закладывается в себестоимость продукции.

Риски для украинской промышленности

– Аналитики сейчас рассчитывают, что после 30 тыс. грн за 1 тыс. куб. м газа более 90% нашей промышленности становится нерентабельным. То есть у нас есть риск тотального системного промышленного блэкаута, когда значительная часть предприятий просто остановится, потому что не сможет производить продукцию. И речь идет не только о предприятиях, в технологических циклах которых используется природный газ, например, химической промышленности, а и о тех, которые просто отапливают природным газом промышленные цеха, – замечает экономист.

Блэкаут, говорит финансовый аналитик, может быть усилен тем, что украинская промышленность очень энергозатратна.

– Промышленность потребляет много электроэнергии и природного газа на единицу производимой продукции. Соответственно, она очень пострадает от этого кризиса. Кроме того, дорожает не только природный газ, но и электроэнергия, потому что растет в цене мазут и уголь. Фактически во время ценовых пиков мы можем балансировать только благодаря атомной энергетике, – убежден Алексей Кущ.

Бьет тревогу и независимый эксперт Александр Хмелевский. Он тоже замечает, что многие промышленные предприятия не смогут работать при такой высокой цене на газ.

– Ряд предприятий уже остановили свою работу, в частности, одно из крупнейших химических предприятий Украины – Одесский припортовый завод. Даже в тех отраслях, где затраты газа умеренные, ожидается рост цен на продукцию. В среднем, рост цен на газ приведет к росту потребительских цен на 20-25%. Хотя власти уверяют, что индекс инфляции находится на уровне 11%, реальная динамика цен – значительно выше, – убеждает экономист.

Александр Хмелевский согласен с прогнозом коллеги. Эксперт считает, что в этом году украинцев ждет рост цен на продукцию сельского хозяйства, крупы, сахар, хлеб, а также овощи и зелень (если тепличные хозяйства используют газ для отопления).

Безработица и зарплаты

Александр Хмелевский отмечает: остановка ряда предприятий и сокращение производства обусловит рост безработицы.

На рост зарплат из-за роста цен рассчитывать не приходится.

– Все зависит от того, как работодатель смог организовать бизнес, есть ли у него возможность повысить зарплату. У многих людей выбора нет, поэтому часто они вынуждены работать за любую зарплату. Поэтому, несмотря на снижение реальной зарплаты, большинство работников будут продолжать работать, – говорит кандидат экономических наук.

Алексей Кущ добавляет: работодателям, для того, чтобы повысить заработную плату, нужно реализовывать свою продукцию.

– Однако промышленность у нас находится в так называемых “инфляционных ножницах”, когда промышленная инфляция составляет более 30% (имеется в виду дорожание материальных факторов производства), а потребительская инфляция составляет около 10%. То есть втрое меньше. А должно быть наоборот – потребительская инфляция должна немного превышать промышленную, – отмечает эксперт.

При таких условиях у предпринимателей будет мотивация увеличивать производство продукции, потому что факторы производства будут стоить немного дешевле, чем реализационная цена. Таким образом они будут получать небольшую инфляционную премию.

Цены на непродовольственные товары

По прогнозу Алексея Куща, автоматически перенести увеличение стоимости материальных факторов производства и энергетических ресурсов на цену реализации непродовольственных товаров не удастся.

Здесь цена реализации будет ограничиваться и сдерживаться низким потребительским спросом, что обусловлено низкой платежеспособностью населения.

– Предприятия будут сталкиваться с тем, что они не смогут продать по цене, где будет заложена небольшая прибыль. Им придется продавать в убыток для себя с соответствующими последствиями, – объясняет финансовый аналитик.

Цены на другие услуги

Вполне прогнозируемо могут вырасти цены на остальные услуги. Например, стоимость той же стрижки может вырасти, поскольку парикмахерские платят за отопление и электроэнергию по коммерческой цене, а субсидию им никто выдавать не будет.