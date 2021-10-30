Наприкінці жовтня ціни на газ у Європі після різкого зростання почали дещо знижуватися. Вплинуло на це те, що президент РФ Володимир Путін доручив російському газовому монополісту Газпрому закачувати блакитне паливо до європейських сховищ.

Так, за лише за добу ціна листопадового ф’ючерсу на газ на нідерландському хабі TTF, за даними біржі ICE Futures, знизилася із понад $1 тис. до $945 за 1 тис. куб. м.

Однак, попри це, експерти твердять: українська промисловість не витримає ціни на газ на рівні 30 грн за 1 куб. м. Так, деякі підприємства вже зупинили роботу або скоротили виробництво.

Деяким українцям може здаватися, що вони захищені від здорожчання блакитного палива фіксованою ціною, проте це не так.

Не слід забувати, що 60-70% собівартості тарифів на опалення та гарячу воду формують ціни на газ. А ціни на продукцію зростають навіть у тих галузях, де витрати газу доволі помірні. Тому після здорожчання газу громадяни все одно заплатять більше за інші товари й послуги.

Звідки чекати здорожчання й чому воно неминуче, Фактам ICTV розповіли кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський та економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Продукти, які здорожчають

Перелік продуктів, які здорожчають, – дуже широкий, стверджують експерти.

– Елеватори, наприклад, не можуть якісно просушувати зерно, тому що для цього потрібен газ, ціни на який – космічні. Це може позначитись як на якості самого зерна, так і на ціні зберігання. Відповідно ціна зберігання буде закладатися в ціну реалізації цього зерна взимку, – пояснює Олексій Кущ.

Через здорожчання газу шалено підскочать ціни на хімічні добрива. Тому аграрії будуть закладати вартість цих хімічних добрив у ціну реалізації продукції.

Із зерна із використанням газу виготовляють комбікорми, якими потім годують птицю та велику рогату худобу.

Не краща ситуація і з хлібом, оскільки хлібозаводи також використовують газ під час виробництва.

– Дуже суттєві перетоки на світових сировинних ринках між цінами на енергоресурси та сільгоспсировиною, особливо технічних культур, із яких можна виготовляти біопаливо, – говорить Олексій Кущ.

Йдеться про цукромісткі культури (кукурудзу, пшеницю), із яких можна виготовляти біоетанол, та олійномісткі (соняшник), із яких виготовляють біодизель.

– Чим більш викопними є енергетичні ресурси, тим більшим є попит на органічне паливо. Через це зростає ціна біодизелю та біоетанолу. Тому суцільні перетоки ще більше підвищують ціну на цукор, олію та зерно. І, відповідно, ми бачимо це на цінниках у магазинах, – пояснює Олексій Кущ.

Не варто забувати, наголошує економіст, що природній газ є паливом для значної кількості автомобілів, які перевозять вантажі. А це також закладається в собівартість продукції.

Ризики для української промисловості

– Аналітики зараз розраховують, що після 30 тис. грн за 1 тис. куб. м газу понад 90% нашої промисловості стає нерентабельним. Тобто у нас є ризик тотального системного промислового блекауту, коли значна частина підприємств просто зупиниться, тому що не зможе виробляти продукцію. І йдеться не лише про підприємства, у технологічних циклах яких використовується природній газ, наприклад, хімічної промисловості, а й про ті, які просто опалюють природнім газом промислові цехи, – зауважує економіст.

Блекаут, говорить фінансовий аналітик, може бути посилений тим, що українська промисловість є дуже енерговитратною.

– Промисловість споживає багато електроенергії та природного газу на одиницю виробленої продукції. Відповідно, вона буде дуже вражена цією кризою. Крім того, дорожчає не лише природній газ, а й електроенергія, бо зростає в ціні мазут та вугілля. Фактично під час цінових піків ми можемо балансувати лише завдяки атомній енергетиці, – переконаний Олексій Кущ.

Б’є на сполох і незалежний експерт Олександр Хмелевський. Експерт теж зауважує, що багато промислових підприємств не зможуть працювати за такої високої ціни на газ.

– Низка підприємств вже зупинили свою роботу, зокрема, одне з найбільших хімічних підприємств України – Одеський припортовий завод. Навіть у тих галузях, де витрати газу помірні, очікується зростання цін на продукцію. У середньому, зростання цін на газ призведе до зростання споживчих цін на 20-25%. Хоча влада запевняє, що індекс інфляції перебуває на рівні 11%, реальна динаміка цін значно вища, – переконує економіст.

Олександр Хмелевський згодний із прогнозом колеги. Експерт вважає, що цьогоріч на українців чекає зростання цін на продукцію сільського господарства, крупи, цукор, хліб, а також на овочі та зелень (якщо тепличні господарства використовують газ для опалення).

Безробіття та зарплати

Олександр Хмелевський зауважує: зупинка низки підприємств та скорочення виробництва зумовить зростання безробіття.

На зростання зарплат через зростання цін теж розраховувати не доводиться.

– Усе залежить від того, як роботодавець зміг організувати бізнес, чи є у нього можливість підвищити зарплату. У багатьох людей вибору немає, тому часто вони змушені працювати за будь-яку зарплату. Тому, незважаючи на зниження реальної зарплати, більшість працівників продовжуватимуть працювати, – говорить кандидат економічних наук.

Олексій Кущ додає: роботодавцям для того, щоб підвищити заробітну плату, потрібно реалізовувати свою продукцію.

– Однак промисловість у нас перебуває у так званих “інфляційних ножицях”, коли промислова інфляція становить понад 30% (мається на увазі здорожчання матеріальних факторів виробництва), а споживча інфляція становить близько 10%. Тобто втричі менше. А має бути навпаки – споживча інфляція має трохи перевищувати промислову, – зазначає експерт.

За таких умов у підприємців буде мотивація збільшувати виробництво продукції, тому що фактори виробництва коштуватимуть трішки дешевше ніж реалізаційна ціна. Таким чином вони отримуватимуть невеличку інфляційну премію.

Ціни на непродовольчі товари

За прогнозом Олексія Куща, автоматично перенести збільшення вартості матеріальних факторів виробництва і енергетичних ресурсів на ціну реалізації непродовольчих товарів не вдасться.

Тут ціна реалізації обмежуватиметься та стримуватиметься низьким споживчим попитом, що зумовлений низькою платоспроможністю населення.

– Підприємства стикатимуться із тим, що вони не зможуть продати за ціною, де буде закладено невеликий прибуток. Їм залишатиметься продавати у збиток для себе із відповідними наслідками, – пояснює фінансовий аналітик.

Ціни на інші послуги

Цілком прогнозовано можуть зрости ціни на решту послуг. Наприклад, вартість тієї ж стрижки може зрости, оскільки перукарні сплачують за опалення та електроенергію за комерційною ціною, а субсидію їм ніхто видавати не буде.