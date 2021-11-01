Ноябрь в Украине будет аномально теплым, особенно его первая декада, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозам, наибольшее отклонение среднемесячной температуры возможно на Севере и Востоке страны.

– Здесь ноябрь может выйти на 3-4 градуса выше климатической нормы. Причем самой теплой будет первая декада месяца, – убеждает Кибальчич.

В других областях он тоже прогнозирует теплую погоду, но превышение климатической нормы будет в пределах 1-2 градусов.

По словам синоптика, периодически на территорию Украины будут приходить циклоны, но количество осадков будет в пределах нормы, только на Западе и в Центре возможно небольшое превышение – около 50-70 мм в месяц.

– Такая циркуляция должна благоприятно сказаться на аграрном секторе, с учетом того, что к концу октября во многих областях сохраняется существенный дефицит влаги и чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, – объяснил он.

А еще будет наблюдаться такое явление, как туман. Относительно первого снега в ноябре – Кибальчич говорит, что до середины месяца маловероятно, разве что в Карпатах.

Источник: Телеграф