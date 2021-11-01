Листопад в Україні буде аномально теплим, особливо його перша декада, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

За його прогнозами, найбільше відхилення середньомісячної температури можливе на Півночі та Сході країни.

– Тут листопад може вийти на 3-4 градуси вище кліматичної норми. Причому найтеплішою буде перша декада місяця, – переконує Кібальчич.

В інших областях він теж прогнозує теплу погоду, але перевищення кліматичної норми буде в межах 1-2 градусів.

За словами синоптика, періодично на територію України приходитимуть циклони, але кількість опадів буде в межах норми, лише на Заході та у Центрі можливе невелике перевищення – близько 50-70 мм на місяць.

– Така циркуляція має сприятливо позначитися на аграрному секторі, з урахуванням того, що на кінець жовтня у багатьох областях зберігається суттєвий дефіцит вологи та надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, – пояснив він.

А ще спостерігатиметься таке явище, як туман. Щодо першого снігу у листопаді – Кібальчич каже, що до середини місяця малоймовірно, хіба що в Карпатах.

Джерело: Телеграф