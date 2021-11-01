Харьковский городской совет принял решение продлить осенние каникулы в местных школах еще на одну неделю.

Об этом идет речь на официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета. По словам директора Департамента образования горсовета Ольги Деменко, каникулы для школьников продлятся до 7 ноября включительно.

В Харьковском горсовете объяснили такое решение, учитывая нестабильную ситуацию с пандемией коронавируса в разных городах Украины, в частности, в Харькове.

В этом году в Харькове школьные каникулы начались на неделю раньше, чем обычно. Ученики ушли на отдых еще в понедельник, 18 октября.

Карантин в Киеве

В Киеве ученики местных школ учатся в дистанционном формате из-за значительных показателей заболеваемости коронавирусом. По словам главы Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, столичные школы смогут вернуться к очному обучению, когда снизятся Covid-показатели.

По его словам, карантинные ограничения будут способствовать снижению распространения эпидемии в городе. Поэтому правительство будет наблюдать за ситуацией, а затем сможет принять решение о возвращении учеников за парты.