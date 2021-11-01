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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Харкові продовжили осінні канікули для школярів

школа

Харківська міська рада ухвалила рішення продовжити осінні канікули у місцевих школах ще на один тиждень.

Про це йдеться на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. За словами директорки Департаменту освіти міськради Ольги Деменко, канікули для школярів триватимуть до 7 листопада включно.

У Харківській міськраді пояснили таке рішення з огляду на нестабільну ситуацію з пандемією коронавірусу в різних містах України, зокрема, у Харкові.

Цьогоріч у Харкові шкільні канікули розпочалися на тиждень раніше, ніж зазвичай. Учні пішли на відпочинок ще у понеділок, 18 жовтня.

Карантин у Києві

У Києві учні місцевих шкіл навчаються у дистанційному форматі через значні показники захворюваності на коронавірус. За словами очільника Держспоживслужби у Києві Олега Рубана, столичні школи зможуть повернутися до очного навчання, коли знизяться Covid-показники.

За його словами, карантинні обмеження сприятимуть зниженню поширення епідемії у місті. Тому уряд спостерігатиме за ситуацією, а потім зможе ухвалити рішення про повернення учнів за парти.

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Фото: Depositphotos

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