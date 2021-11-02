У Києві з’явилися перші пункти команди підтримки Дії, в яких громадянам надаватимуть допомогу в генеруванні Covid-сертифікатів. Ці пункти відкрили в двох центрах вакцинації проти коронавірусу.

Як поінформував віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, спеціалісти підкажуть, як одразу після вакцинації самостійно отримати сертифікат в застосунку чи на порталі Дія.

– Запускаємо пункти команди підтримки Дії з Covid-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат, – зазначив Федеров.

Наразі пункти підтримки вже працюють в центрах вакцинації за адресами:

• Центральний залізничний вокзал, площа Вокзальна, 1;

• ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.

Однак у Міністерстві цифрової трансформації обіцяють запустити ще два пункти в найближчі дні.

Варто зазначити, що отримати Covid-сертифікат у Дії тепер простіше, адже більше не потрібен електронний підпис (зокрема, і Дія.Підпис). Достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID.

У застосунку чи на порталі Дія слід натиснути кнопку Отримати сертифікат (в меню Послуги) та надати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я, і сертифікат згенерується. Детальніше про це – в матеріалі.