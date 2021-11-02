Україна попросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини

Україна запросила аварійну допомогу обсягом 100 МВт з енергосистеми Словаччини. Про це повідомило НЕК Укренерго одному з українських ЗМІ.

– Зі Словаччини 100 МВт, – повідомив представник національної енергетичної компанії Укренерго.

У вівторок, 2 листопада, Міністерство енергетики Білорусі відновило постачання електроенергії в Україну в межах аварійної допомоги.

Наприкінці жовтня Укренерго скасувало аукціон на імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі. Компанія пояснила це рішенням суду за позовом ДТЕК Західенерго.

З наступного місяця може з’явитися можливість відновлення імпорту з обох держав. Наприкінці травня Національна комісія регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила заборону на імпорт електроенергії до 1 жовтня 2021 року, проте згодом рішення продовжили на один місяць.

Нещодавно відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів за резервною процедурою. За даними ЗМІ, Укренерго найближчим часом може відновити електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж.

Такий крок сприятиме відновленню імпорту електроенергії з Білорусі та Росії. Наразі Україна не виконує план накопичення вугілля на теплових електростанціях для виробництва палива.