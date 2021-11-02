Украина может дополнительно импортировать электроэнергию из Беларуси в случае возникновения неблагоприятных погодных условий зимой. Юридическая возможность для этого на сегодняшний день существует, однако соглашения еще не заключались.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге во время рабочей поездки в Запорожскую область премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос, планирует ли Украина закупать электроэнергию у России и Беларуси.

По словам главы правительства, сейчас в Украине фактически уже не действует запрет на импорт электроэнергии из Беларуси, поскольку НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) не продлила его.

– С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. То есть, физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку – воспользуется ли он этим, будет ли в этом нуждаться. Возможности такие есть, – подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси составляет 900 МВт. Пока никаких соглашений о таком импорте нет.

– Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно возможно. Пока что соглашений об импорте нет, — заверил Шмыгаль.

В то же время, премьер не исключает, что зимой возникнет потребность в импорте электроэнергии из Беларуси: все зависит от погодных условий.

– Если температура будет снижаться, очевидно, что нужно будет принимать дополнительные меры. Все эти вещи разработаны Министерством энергетики: есть соответствующий план А, есть план Б на более сложную ситуацию. Вероятно, потребуется дополнительный импорт из Беларуси, если будут такие погодные условия, — заявил Шмыгаль.

Следует отметить, что до 1 ноября в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из Беларуси. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Украина планирует полностью отсоединиться от российской и белорусской электросети до 2023 года.