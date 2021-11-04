Образовательный омбудсмен: Ремонты школ за деньги родителей – это позор

Местные власти должны прекратить практику привлечение средств родителей на ремонт и другие нужды школы – это незаконно и даже опасно.

Об этом заявил на образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на всеукраинском форуме Украина 30. Безопасная громада.

– Уважаемые главы территориальных громад, управления образования, давайте прекращать позорную практику вытягивания средств из родительских карманов на то, что должно финансироваться за счет местного бюджета и образовательной субвенции, – отметил он.

По его словам, во-первых, проведение ремонта школы за средства родителей учеников – это незаконно, а, во-вторых, это может быть опасно, поскольку все должно соответствовать техническим нормам.

В сентябре Кабмин выделил регионам более 1 млрд субвенций на реализацию программы Состоятельная школа для лучших результатов.

Она предусматривает капитальный ремонт школ и обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.

В сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов. Они должны улучшить условия образовательного процесса.