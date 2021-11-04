Профессия будущего: в Украине стартовала Школа Карьерного консультанта

В рамках Всеукраинского проекта по профориентации и построению карьеры Выбери профессию своей мечты стартовала Школа Карьерного консультанта.

Проект уже охватил учащихся 7–11 классов всех школ Украины и их родителей, также приобщаются учителя школ и учреждений профессионально-технического образования, школьные психологи и все желающие овладеть основами карьерного консультирования.

— Профессия Карьерный консультант (советник) – это новая, но крайне востребованная специальность, которая является профессией будущего. В США, Канаде и странах ЕС карьерные советники пользуются большим спросом как среди подростков, так и среди взрослых людей. Ведь в среднем, человек меняет свою профессию несколько раз при жизни, — объясняет исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Школа Карьерного консультанта – это официальная программа повышения квалификации, которую вводит Государственное научное учреждение Институт модернизации содержания образования Минобразования совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования и компанией HRyou при поддержке Советника – уполномоченным президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

Модель обучения – смешанная (blended learning) система, эффективно сочетающая мультимедийные электронные курсы в формате SCORM с практическими тренингами, которые проведет известная украинская карьерная советница, консультирующая подростков из разных стран мира – Анна Ризниченко.

— Выпускники данной программы получат 1 кредит ЕКТС (30 учебных часов), а главное – практические знания и навыки проведения консультаций по выбору подростками лучшей профессии, подготовке к собеседованию в компании своей мечты и т.д., – говорит директор Института модернизации образования Евгений Баженков.

Евгений добавляет, что на базе Школы Карьерного консультанта они создадут профессиональную сеть для дальнейшей коммуникации между специалистами и привлекут большое количество учителей и психологов к профориентационной работе, как в учебных заведениях, так и за их пределами.

Начать обучение в Школе Карьерного консультанта можно здесь, пройдя простую и быструю регистрацию. Обучение – бесплатное.