Професія майбутнього: в Україні стартувала Школа Кар’єрного консультанта

В рамках Всеукраїнського проекту з профорієнтації та побудови кар’єри Обери професію своєї мрії стартувала Школа Кар’єрного консультанта.

Проект вже охопив учнів 7-11 класів всіх шкіл України та їх батьків також долучаються вчителі шкіл та закладів професійно-технічної освіти, шкільні психологи та всі бажаючі опанувати основи кар’єрного консультування.

– Професія Кар’єрний консультант (радник) – це нова, але вкрай затребувана спеціальність, яка є професією майбутнього. В США, Канаді та країнах ЄС кар’єрні радники користуються великим попитом, як серед підлітків, так і серед дорослих людей, адже, у середньому, людина змінює свою професію декілька разів за життя, – пояснює виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Школа Кар’єрного Консультанта – це офіційна програма підвищення кваліфікації, яку запроваджує Державна наукова установа Інститут модернізації змісту освіти Міносвіти спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та компанією HRyou за підтримки Радниці – уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.

Модель навчання – змішана (blended learning) система, яка ефективно поєднує мультимедійні електронні курси у форматі SCORM з практичними тренінгами, які проведе відома українська кар’єрна радниця, яка консультує підлітків з різних країн світу – Ганна Різніченко.

– Випускники даної програми отримають 1 кредит ЄКТС (30 навчальних годин), а головне – практичні знання та навички проведення консультацій щодо вибору підлітками найкращої професії, підготовки до співбесіди в компанії своєї мрії тощо, – говорить директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Євген додає, що на базі Школи Кар’єрного Консультанта вони створять професійну мережу для подальшої комунікації між фахівцями та залучать більшу кількості вчителів та психологів до профорієнтаційної роботи, як в навчальних закладах, так і за їх межами.

Розпочати навчання у Школі Кар’єрного Консультанта можна тут, пройшовши просту та швидку реєстрацію. Навчання – безкоштовне.