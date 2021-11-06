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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от осложнений коронавируса

Юхим Звягільський

Ефим Звягильский — бывший народный депутат, исполняющий обязанности премьер-министра Украины (1993-1994) — умер от осложнений коронавируса. Ему было 88 лет.

Политик находился в столичном Институте сердца, где проходил лечение от осложнений, вызванных Covid-19. В последние дни перед смертью находился в реанимации.

Что известно о Ефиме Звягильском

Родился 20 февраля 1933 года в Сталино (нынешний оккупированный Донецк). Более 10 лет был директором легендарной и печально известной Шахты имени Засядько, был мэром Донецка. Имеет звание Героя Украины.

Был народным депутатом с первого по восьмой созыв, то есть не баллотировался только на последних парламентских выборах в 2019 году.

Звягильский, как самый старший по возрасту нардеп, открывал первые заседания новоизбранной Верховной Рады в двух созывах – седьмом и восьмом.

С 1993 по 1994 год исполнял обязанности премьер-министра Украины.

Также он являлся одним из соучредителей Партии регионов. В Совете восьмого созыва он являлся членом фракции Оппозиционного блока.

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Фото: УНИАН

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