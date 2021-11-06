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Валентина Летяк |

Екс-нардеп Юхим Звягільський помер від ускладнень коронавірусу

Юхим Звягільський

Юхим Звягільський – колишній народний депутат, виконувач обов’язків прем’єр-міністра України (1993-1994) – помер від ускладнень коронавірусу. Йому було 88 років.

Політик перебував у столичному Інституті серця, де проходив лікування від ускладнень, спричинених Covid-19. В останні дні перед смертю знаходився у реанімації.

Що відомо про Юхима Звягільського

Народився 20 лютого 1933 року у Сталіно (нинішній окупований Донецьк). Більше 10 років був директором легендарної та сумнозвісної Шахти імені Засядька, був мером Донецька. Має звання Героя України.

Був народним депутатом з першого по восьме скликання, тобто не балотувався лише на останніх парламентський виборах у 2019 році.

Звягільський, як найстарший за віком нардеп, відкривав перші засідання новообраної Верховної Ради у двох скликаннях – сьомому та восьмому.

З 1993 до 1994 року виконував обов’язки прем’єр-міністра України.

Також він був одним зі співзасновників Партії регіонів. У Раді восьмого скликання був членом фракції Опозиційного блоку.

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Фото: УНІАН

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