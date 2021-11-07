Міністерство охорони здоров’я заявило, що перевірка сертифікатів вакцинації чи довідки про імунізацію – це не розголошення медичної таємниці.

Відомство процитувало чинну статтю 39-1 Основи законодавства України про охорону здоров’я. Згідно з нею, пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз та відомості, одержані під час його обстеження.

– Медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію таких відомостей немає, – йдеться у повідомленні МОЗ України.

У відомстві наголосили, що під час перевірки дотримання карантинних обмежень правоохоронці можуть вимагати українців надати сертифікат вакцинації, водночас не порушуючи закон.

– Дехто навіть сперечається із правоохоронцями, персоналом транспорту чи співробітниками громадських закладів щодо вимоги пред’явити документ про вакцинацію, – зазначили у МОЗ.

Норма про наявність сертифікату вакцинації не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епідемічної небезпеки. У цих закладах ніхто не може вимагати українців показати документ про щеплення.

Карантин в Україні

Станом на 7 листопада, карантин в Україні наразі триває. За даними МОЗ України, 16 областей потрапили до червоної карантинної зони.

Згідно з чинними карантинними обмеженнями, під час червоного рівня епіднебезпеки можуть працювати лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на коронавірус.

У МОЗ України зазначили, що суб’єкт господарювання може відмовити у наданні своїх послуг, якщо українці відмовляються пред’явити Covid-документи.