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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На Львовщине украинец пытался провезти каннабис в обуви в Польшу

На Львовщине украинец пытался провезти каннабис в обуви в Польшу

Украинские пограничники проверяют наших граждан и иностранцев в разных пунктах пропуска. В Краковке они провели осмотр среди пассажиров рейсового автобуса, следовавшего на территорию Польши.

По данным Государственной пограничной службы, во время общения с одним из туристов возникли подозрения, что 24-летний гражданин Украины может перевозить запрещенные предметы, среди которых — наркотические вещества.

Пограничники попросили его пройти в одно из подразделений, чтобы провести дополнительный разговор и проверку украинца.

Служебная собака взяла след и начала реагировать на его обувь. Обзорные лица обнаружили под стелькой левого кроссовка туриста несколько пакетов с каннабисом.

Ответственность за соответствующее правонарушение предусмотрена статьей 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Пограничники сообщили об инциденте Службе безопасности Украины.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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