Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На Львівщині українець намагався провезти канабіс у взутті до Польщі

На Львівщині українець намагався провезти канабіс у взутті до Польщі

Українські прикордонники перевіряють наших громадян та іноземців у різних пунктах пропуску. У Краківці вони провели огляд серед пасажирів рейсового автобуса, який прямував на територію Польщі.

За даними Державної прикордонної служби, під час спілкування з одним з туристів виникли підозри, що 24-річний громадянин України може перевозити заборонені предмети, серед яких – наркотичні засоби.

Прикордонники попросили його пройти до одного з підрозділів, щоб провести додаткову розмову та перевірку українця.

Службовий собака взяв слід та почав реагувати на його взуття. Оглядові особи знайшли під устілкою лівого кросівка туриста декілька пакунків з канабісом.

Відповідальність за відповідне правопорушення передбачена статтею 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном до восьми років. Прикордонники повідомили про інцидент Службі безпеки України.

Читайте
Продовжила материн бізнес: у Лубнах жінка продавала наркотики у під'їзді

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка