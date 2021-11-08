На Львівщині українець намагався провезти канабіс у взутті до Польщі

Українські прикордонники перевіряють наших громадян та іноземців у різних пунктах пропуску. У Краківці вони провели огляд серед пасажирів рейсового автобуса, який прямував на територію Польщі.

За даними Державної прикордонної служби, під час спілкування з одним з туристів виникли підозри, що 24-річний громадянин України може перевозити заборонені предмети, серед яких – наркотичні засоби.

Прикордонники попросили його пройти до одного з підрозділів, щоб провести додаткову розмову та перевірку українця.

Службовий собака взяв слід та почав реагувати на його взуття. Оглядові особи знайшли під устілкою лівого кросівка туриста декілька пакунків з канабісом.

Відповідальність за відповідне правопорушення передбачена статтею 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном до восьми років. Прикордонники повідомили про інцидент Службі безпеки України.