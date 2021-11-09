Зеленський проінспектував нові поїзди та вагони, які купують для УЗ за програмою Велике будівництво

Президент Володимир Зеленський здійснив тестову поїздку на регіональному дизель-поїзді ДПКр-3, який було збудовано цьогоріч на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ).

Як повідомляє Офіс президента, поїзд є частиною програми оновлення рухомого складу Укрзалізниці в межах Великого будівництва.

– Поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів, у яких є 170 місць першого та другого класу. Вагони мають сучасний дизайн інтер’єру та екстер’єру, обладнані системами кондиціонування, резервного опалення та вакуумними вбиральнями, — йдеться у повідомлені ОП.

У поїзді передбачено безбар’єрний доступ для маломобільних груп та людей з інвалідністю. Конструктивна швидкість поїзда становить 140 км/год.

УЗ отримала перші два таких потяги, один вже курсує за маршрутом Коломия – Ківерці (Прикарпатський експрес).

Ще один очікується наприкінці листопада цього року, а ще два — у першому кварталі 2022-го. Їх планують використовувати на маршруті Київ — Аеропорт Бориспіль.

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, всього заплановано придбати для УЗ 20 таких поїздів, які курсуватимуть за маршрутами Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна. Розглядається також можливість їхнього використання на маршрутах Львів — Тернопіль — Чернівці (ч/з Заліщики) — Коломия та Попасна — Куп’янськ — Харків — Суми — Ворожба.

Президент Володимир Зеленський доручив запропонувати формат роботи, який дозволить виготовити ці 20 потягів впродовж наступних двох років.

Також за програмою Велике будівництво для Укрзалізниці закупатимуть нові вагони у Крюківського заводу. Перші 20 із 100 замовлених вагонів мають бути поставлені до кінця року. Надалі УЗ планує замовити ще 500.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про масштабне оновлення рухомого складу УЗ і запуск приміських електричок City Express у межах програми Велике будівництво.