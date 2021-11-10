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Факты / Украина / Общество

Штрафы до 170 тыс. грн: заканчивается льготный период для растаможки евроблях

Валентина Летяк редактор ленты
Євробляха

10 ноября – последний день, когда владельцы так называемых евроблях могут растаможить автомобиль на льготных условиях. То есть со следующего дня водителей и владельцев нерастаможенных машин начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн.

Также грозит арест счетов и имущества, предупреждают в профильной ассоциации Укравтопром.

Если водителя после 10 ноября остановят на таком автомобиле, патрульные сначала выпишут штраф в размере 8,5 тыс. грн.

– После этого данные будут переданы на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто – те же 170 тыс. грн, – объяснили в Укравтопроме.

Евробляхер получит штраф по почте на адрес, по которому прописан. Он должен приехать на таможню и дать объяснение, далее – судебная волокита. Если суд вынесет соответствующее решение, штраф придется уплатить, в противном случае грозит арест имущества.

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15 июня 2021 года в Украине вступил в силу закон о льготном растаможивании так называемых евроблях.

Подержанные автомобили с европейской регистрацией, которым более 5 лет, ввезенные до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога.

На льготное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу закона, участникам АТО/ООС – 270 дней.

Источник: Укравтопром

Фото: Dreamstime

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