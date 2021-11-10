Штрафи до 170 тис. грн: закінчується пільговий період для розмитнення євроблях

10 листопада – останній день, коли власники так званих євроблях можуть розмитнити автомобіль на пільгових умовах. Тобто з наступного дня водіїв та власників нерозмитнених машин почнуть штрафувати на суму до 170 тис. грн.

Також їм загрожує арешт рахунків та майна, попереджають у профільній асоціації Укравтопром.

Якщо водія після 10 листопада зупинять на такому авто, патрульні спершу випишуть штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

– Після цього дані будуть передані на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто – ті самі 170 тис. грн, – пояснили в Укравтопромі.

Євробляхер отримає штраф поштою на адресу, за якою прописаний. Він має приїхати на митницю і дати пояснення, далі – судова тяганина. Якщо суд винесе відповідне рішення, штраф доведеться сплатити, інакше загрожує арешт майна.

15 червня 2021 року в Україні набув чинності закон про пільгове розмитнення так званих євроблях.

Вживані автомобілі з європейською реєстрацією, яким більше 5 років та ввезені до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ та акцизного податку.

На пільгове оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності закону, учасникам АТО/ООС – 270 днів.

Джерело: Укравтопром