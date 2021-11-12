Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину у сприянні терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР”.

За даними СБУ, політик видав низку наказів з грудня 2014 року до лютого 2015 року про призначення на посади державних підприємств представників так званих “ЛДНР”. Всі установи розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

Міністр перевищив службові повноваження, примусивши керівників держенергогенеруючої компанії підписати декілька договорів з представниками терористичних організацій. Зокрема, йдеться про постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн.

Завдяки незаконним діям екс-міністра терористам надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до становлення “ДНР” та “ЛНР” в ОРДЛО, зменшення навантаження Російської Федерації щодо матеріального забезпечення терористичних організацій.

Слідчі оголосили йому підозру за статтею 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлять та притягнуть до відповідальності інших осіб, які причетні до злочинів проти України.