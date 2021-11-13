В воскресенье, 14 ноября, погода в Украине обрадует местных жителей. В этот день ожидается солнечная погода без дождей или других осадков.

По данным Укргидрометцентра, значительно ослабится ветер по сравнению с прошлой неделей. Его скорость – от 3 до 8 м/с на всей территории Украины.

В то же время температура воздуха будет держаться преимущественно на уровне от +5 до +8 градусов по Цельсию. В этот день украинцы смогут насладиться солнечной погодой, однако синоптики советуют одеваться тепло.

По прогнозу Укргидрометцентра, осадков не следует ожидать как днем, так и ночью. В начале следующей недели тоже не прогнозируются дожди.

Средняя температура в Украине будет держаться на уровне от +6 до +9 градусов, местами столбики термометра поднимутся до +11. На юге – от +9 до +11, на востоке – от +4 до +6, в центре – от +6 до +8, на севере – от +5 до +7, на западе – от +8 до +10. Самая холодная погода ожидается в северных областях.

В воскресенье, 14 ноября, ожидается солнечная погода в Киеве. Укргидрометцентр прогнозирует, что днем ​​и ночью дождей в городе не будет. Столбики термометра в Киеве будут достигать от +6 до +8 градусов, а скорость ветра – от 3 до 8 м/с.