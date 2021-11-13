Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Сумской области посреди улицы нашли мертвого питона

Юля Захарченко редактор ленты
В Сумской области посреди улицы нашли мертвого питона

В городе Шостка Сумской области случайные прохожие обнаружили мертвую змею размером более трех метров. Предварительно речь идет о питоне.

По данным Национальной полиции, пресмыкающегося возле мусорных баков обнаружила женщина, которая сообщила о найденной змее правоохранительным органам.

Она отметила, что первыми питона увидели подростки, рассказавшие ей о своей находке. Женщина не поверила детям, однако когда убедилась сама, то вызвала полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пресмыкающийся уже был мертвым. По предварительным данным, змея – это питон размером более трех метров.

Полицейские выясняют все данные о пресмыкающемся, устанавливают владельцев змеи и каким образом питон оказался на улице.

Несчастный случай в Африке

Накануне стало известно о несчастном случае в Южной Африке. Змея выползла из туалета и укусила мужчину за половой орган.

Врачи полагали, что пенис больше не сможет возобновить свою полноценную работу. Однако медикам удалось провести успешные операции, после которых 47-летнему голландцу удалось вернуться к обычной жизни.

Читайте
Укусила змея: первая помощь и что нельзя делать

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels, Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка