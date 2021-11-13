В городе Шостка Сумской области случайные прохожие обнаружили мертвую змею размером более трех метров. Предварительно речь идет о питоне.

По данным Национальной полиции, пресмыкающегося возле мусорных баков обнаружила женщина, которая сообщила о найденной змее правоохранительным органам.

Она отметила, что первыми питона увидели подростки, рассказавшие ей о своей находке. Женщина не поверила детям, однако когда убедилась сама, то вызвала полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пресмыкающийся уже был мертвым. По предварительным данным, змея – это питон размером более трех метров.

Полицейские выясняют все данные о пресмыкающемся, устанавливают владельцев змеи и каким образом питон оказался на улице.

Несчастный случай в Африке

Накануне стало известно о несчастном случае в Южной Африке. Змея выползла из туалета и укусила мужчину за половой орган.

Врачи полагали, что пенис больше не сможет возобновить свою полноценную работу. Однако медикам удалось провести успешные операции, после которых 47-летнему голландцу удалось вернуться к обычной жизни.