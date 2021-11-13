У місті Шостка Сумської області випадкові перехожі знайшли мертву змію розміром понад три метри. Попередньо йдеться про пітона.

За даними Національної поліції, плазуна біля сміттєвих баків виявила жінка, яка повідомила про знайдену змію до правоохоронних органів.

Вона зазначила, що першими пітона побачили підлітки, які розповіли їй про свою знахідку. Жінка не повірила дітям, проте коли впевнилася сама, то викликала поліцейських.

Співробітники правоохоронних органів з’ясували, що плазун вже був мертвим. За попередніми даними, змія – це пітон розміром понад три метри.

Наразі поліцейські з’ясовують всі дані про плазуна, встановлюють власників змії та яким чином пітон опинився на вулиці.

Нещасний випадок в Африці

Напередодні стало відомо про нещасний випадок у Південній Африці. Змія виповзла з туалету та вкусила чоловіка за статевий орган.

Лікарі вважали, що пеніс більше не зможе відновити свою повноцінну роботу. Однак медикам вдалося провести успішні операції, після яких 47-річному голландцю вдалося повернутися до звичайного життя.