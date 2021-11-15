Киевские школьники смогут вернуться за парты после стабилизации ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусом среди детей.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. По его словам, решение о переводе учеников на дистанционное обучение базировалось на данных о заболеваемости, которые КГГА получала ежедневно.

– До каникул этот показатель был на уровне около 100 заболеваний в день. Наблюдалась тенденция роста цифр. К этому показателю стоило добавить тех, кто болел бессимптомно, заражая родных и близких, — отметил замглавы КГГА.

Он подчеркнул, что дети начали больше болеть в сложной форме, если сравнивать с предыдущими волнами опасного коронавируса.

– Сегодня мы видим, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась. Это говорит о том, что все сделали правильно. Наблюдаем за динамикой, – отметил Мондриевский.

Он рассказал, что когда Covid-ситуация в Киеве улучшится, школьники смогут вернуться за парты. Первоочередно речь идет об учениках младшей школы.

Коронавирус в Киеве

В настоящее время ситуация с коронавирусом в Киеве оставляет желать лучшего. Город находится в красной карантинной зоне с 1 ноября.

Киев остается первым в Украине по темпам вакцинации против коронавируса. По состоянию на 15 ноября, 95,5% работников сферы образования иммунизировались против опасного заболевания.

Показатель вакцинации среди остальных киевлян значительно ниже. Чтобы остановить массовое распространение вируса, по меньшей мере 70% населения должны получить прививку против Covid-19.