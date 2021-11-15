Київські школярі зможуть повернутися за парти після стабілізації ситуації, пов’язаною з захворюваністю на коронавірус серед дітей.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський. За його словами, рішення про переведення учнів на дистанційне навчання базувалося на даних про захворюваність, які КМДА отримувала щоденно.

– До канікул цей показник був на рівні близько 100 захворювань на день. Спостерігалася тенденція до зростання цифр. До цього показника варто було додати тих, хто хворів безсимптомно, заражаючи рідних та близьких, – зазначив заступник голови КМДА.

Він наголосив, що діти почали більше хворіти у складній формі, якщо порівнювати з попередніми хвилями небезпечного коронавірусу.

– Сьогодні ми бачимо, що добова захворюваність серед школярів знизилася. Це свідчить про те, що все зробили правильно. Спостерігаємо за динамікою, – зазначив Мондриївський.

Він розповів, що коли Covid-ситуація у Києві покращиться, тоді школярі зможуть повернутися за парти. Першочергово йдеться про учнів молодшої школи.

Коронавірус у Києві

Наразі ситуація з коронавірусом у Києві залишає бажати кращого. Місто перебуває у червоній карантинній зоні з 1 листопада.

Київ залишається першим в Україні за темпами вакцинації проти коронавірусу. Станом на 15 листопада, 95,5% працівників сфери освіти імунізувалися проти небезпечного захворювання.

Показник вакцинації серед решти киян значно нижчий. Щоб зупинити масове розповсюдження вірусу, щонайменше 70% населення має отримати щеплення проти Covid-19.