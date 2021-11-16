Все, кто получил две прививки от коронавируса до и после 19 декабря, смогут получить 1 тыс. грн, которую анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook.

— Вижу, что нужно некоторое разъяснение вчерашнего известия о 1 тыс. грн привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае Johnson & Johnson или двумя – у всех остальных. До 19 декабря и после, – написал он.

Он отметил, что таким образом власть демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется, а также помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений.

— Механизм выделения денег еще прорабатывают, но уже сейчас можно сказать, что это не наличные деньги. Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит на перечень товаров и услуг, — добавил Никифоров.

Прес-секретарь президента подытожил, что исчерпывающий список объявят вскоре, но обобщенно — это культура, путешествия и спорт. А это, по словам Никифорова, еще один плюс от программы — поощрение именно культурного и спортивного развития украинцев.

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее выделят около 3 млрд грн. И еще столько же – в начале 2022 года.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по 1 тыс. грн.

Они могут использовать эти деньги на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Источник: Сергей Никифоров