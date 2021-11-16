Усі, хто отримав два щеплення від коронавірусу до та після 19 грудня, зможуть отримати 1 тис. грн, яку анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров у Facebook.

— Бачу, що потрібне деяке роз’яснення вчорашньої звістки про 1 тис. грн щепленим від коронавірусу. Її отримають усі українці, які пройшли повний курс вакцинації. Однією дозою у випадку Johnson & Johnson чи двома – в усіх інших. До 19 грудня і після, – написав він.

Він зауважив, що таким чином влада демонструє вдячність людям, які вирішили вакцинуватися, і заохочує тих, хто ще вагається, а також допомагає саме тим підприємцям, які найбільше постраждали від карантинних обмежень.

— Механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз можна сказати, що це не готівка на руки. Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит на перелік товарів та послуг, – додав Никифоров.

Речник президента підсумував, що вичерпний список оголосять невдовзі, однак узагальнено – це культура, мандри та спорт. А це, за словами Никифорова ще один плюс від програми – заохочення саме культурного та спортивного розвитку українців.

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї виділять близько 3 млрд грн. І ще стільки ж — на початку 2022 року.

15 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по 1 тис. грн.

Вони зможуть використати ці гроші на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.

Джерело: Сергій Никифоров