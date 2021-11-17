Большая стройка Зеленского за два года отремонтировала треть государственных дорог Тернопольщины

В Тернопольской области за последние два года удалось отремонтировать треть государственных дорог – 437,5 км. Только в течение марта-ноября 2021 года было сделано 275,4 км автодорог.

Восстановление сети государственных дорог проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщает Укравтодор.

Для сравнения, в 2019 году удалось обновить всего 17,8 км государственных дорог Тернопольщины. В 2015 году не восстановили вообще ни одного километра.

— По результатам двух лет программы Большая стройка, новое покрытие будет на всех международных трассах в пределах Тернопольской области и на две основных национальных. Кроме того, ремонтируем пять территориальных дорог к туристическим, рекреационным и промышленным узлам области, — рассказал заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Он добавил, что при ремонте всех государственных дорог полностью восстановили и дорожную инфраструктуру: тротуары в населенных пунктах, наружное освещение, автопавильоны.

Кроме того, с 2020 года в области отремонтировали 22 моста, а до конца года планируют восстановить еще шесть. Это больше, чем за все годы независимости.

Всего на восстановление государственных дорог Тернопольщины было выделено рекордные 4,48 млрд грн.

— Почти 30 лет транзитный потенциал Тернопольщины оставался без внимания. Восстановление дорожной инфраструктуры региона финансировалось по остаточному принципу. Сейчас эта историческая несправедливость исправлена, — отметил Ивко.

Сейчас в работе 4 крупных проекта. Речь идет о строительстве трех обходов населенных пунктов (г.Теребовля, г. Бережаны, Северно-восточный обход Тернополя) в составе международных трасс и транспортной развязки на пересечении дорог Р-39 і Р-41.

Чтобы государственные инвестиции в восстановление инфраструктуры области не были нивелированы перегруженным крупногабаритным транспортом, на четырех главных дорогах области устанавливают площадки WIM для взвешивания в движении.

До конца года интеллектуальные системы заработают на дорогах М-30 Стрый – Изварино, Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь, М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече и М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.