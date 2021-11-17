Велике будівництво Зеленського за два роки відремонтувало третину державних доріг Тернопільщини

У Тернопільській області за останні два роки вдалося відремонтувати третину державних доріг – 437,5 км. Лише протягом березня-листопада 2021 року було зроблено 275,4 км автошляхів.

Відновлення мережі державних доріг відбувається в межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє Укравтодор.

Для порівняння, у 2019 році вдалося оновити лише 17,8 км державних доріг Тернопільщини. У 2015 році не відновили взагалі жодного кілометра.

– За результатами двох років програми Велике будівництво нове покриття буде на усіх міжнародних коридорах в межах Тернопільської області та на двох основних національних. Крім того, ремонтуємо п’ять територіальних автошляхів до туристичних, рекреаційних та промислових вузлів області, – розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Він додав, що під час ремонту усіх державних доріг також повністю оновили дорожню інфраструктуру: тротуари у населених пунктах, зовнішнє освітлення, автопавільйони.

Крім того, з 2020 року в області відремонтували 22 мости, а до кінця року планують відновити ще шість. Це більше, ніж за усі роки незалежності.

Загалом на відновлення державних доріг Тернопільщини було виділено рекордні 4,48 млрд грн.

– Майже 30 років транзитний потенціал Тернопільщини залишався поза увагою. Відновлення дорожньої інфраструктури регіону фінансувалося за залишковим принципом. Зараз ця історична несправедливість виправлена, – зауважив Івко.

Наразі у роботі чотири великі проекти. Йдеться про будівництво трьох обходів населених пунктів області у складі міжнародних трас (м.Теребовля, м. Бережани, Північно-східний обхід Тернополя) і транспортної розв’язки на перехресті доріг Р-39 і Р-41.

Аби державні інвестиції у відновлення інфраструктури області не були знівельовані перевантаженим великогабаритним транспортом, на чотирьох головних дорогах області встановлюють майданчики WIM для зважування в русі.

До кінця року інтелектуальні системи запрацюють на дорогах М-30 Стрий – Ізварине, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська.

Нагадаємо, в межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.